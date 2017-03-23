Социолог рассказал, почему скандинавские страны живут счастливее других

"Я посетил почти все скандинавские страны и видел, что люди там живут более зажиточно, в более или менее спокойных политических странах. И там нет внутренних ценностных конфликтов", - сказал он.

По его словам, в скандинавских странах царит толерантность и доброжелательность между людьми.

"В скандинавских странах не только хорошая экономика, но и совсем другая философия жизни. Там более спокойная, размеренная и обеспеченная жизнь. И там больше толерантности между гражданами страны. Относительно архитектуры, в этих странах выработался специальный скандинавский стиль, который частично проник и в Германию. Но больше всего там поражает то, как люди относятся друг к другу", - рассказал Н.Михальченко.

Напомним, Норвегия признана страной с самым счастливым населением мира. Такие данные отражены в Мировой докладе по счастью, подготовленном по заказу ООН.

Также напомним, в пригороде столицы скоро появится скандинавский городок. Европейская компания выполняет генподряд на строительство одного из крупнейших жилых комплексов Украины ЖК Scandia. Жилой комплекс строится по скандинавской философии, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания.

Проект жилого комплекса предусматривает застройку 80 га земли, на территории которого будут находится около 100 жилых домов, школы, детские сады, стадионы, детские и спортивные площадки, магазины, амфитеатр для концертов, зоны для барбекю, парк с озером и многое другое.