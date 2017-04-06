Соціальне таксі для маломобільних людей розпочало працювати в Дніпрі

За словами директора міського центру соціальної допомоги Євгена Скляра, на сьогодні у місті працює чотири машини, скористатися якими можуть люди з І та ІІ групою інвалідності опорно-рухової системи. Усі автомобілі оснащені підйомником для візків. В одній машині можуть розміститися три візки та чотири пасажири.

Скористатися послугою таксі одна людина може три рази на місяць по три години. Робити замовлення авто потрібно за тиждень до поїздки. Також необхідно зареєструватися та стати на облік до Міського центру соціальної допомоги. Наразі в службі обслуговується 362 особи.

Слід додати, що у Дніпрі проживає понад 1 тис. 500 людей з інвалідністю.

Нагадаємо, 5 квітня уряд доручив уповноваженим з прав людей з інвалідністю розробити рекомендації щодо програми безбар’єрності.