Социальное такси для маломобильных людей заработало в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 апреля. УНН. С сегодняшнего дня в Днепре начало работать социальное такси для маломобильных людей, передает корреспондент УНН-Центр.
По словам директора городского центра социальной помощи Евгения Скляра, сегодня в городе работает четыре машины, воспользоваться которыми могут люди с I и II группой инвалидности опорно-двигательной системы. Все автомобили оснащены подъемником для колясок. В одной машине могут разместиться три коляски и четыре пассажира.
Воспользоваться услугой такси один человек может три раза в месяц по 3 часа. Делать заказ авто нужно за неделю до поездки. Также необходимо зарегистрироваться и стать на учет в Городского центра социальной помощи. Сейчас в службе обслуживается 362 человека.
Следует добавить, что в Днепре проживает более 1 тыс. 500 человек с инвалидностью.
Напомним, 5 апреля правительство поручило уполномоченным по правам людей с инвалидностью разработать рекомендации по программе безбарьерности.