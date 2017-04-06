Социальное такси для маломобильных людей заработало в Днепре

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71989 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109783 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167823 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123255 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120794 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114703 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105726 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158635 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Социальное такси для маломобильных людей заработало в Днепре

Социальное такси для маломобильных людей заработало в Днепре

Киев  •  УНН

 • 11646 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 6 апреля. УНН. С сегодняшнего дня в Днепре начало работать социальное такси для маломобильных людей, передает корреспондент УНН-Центр.

По словам директора городского центра социальной помощи Евгения Скляра, сегодня в городе работает четыре машины, воспользоваться которыми могут люди с I и II группой инвалидности опорно-двигательной системы. Все автомобили оснащены подъемником для колясок. В одной машине могут разместиться три коляски и четыре пассажира.

Воспользоваться услугой такси один человек может три раза в месяц по 3 часа. Делать заказ авто нужно за неделю до поездки. Также необходимо зарегистрироваться и стать на учет в Городского центра социальной помощи. Сейчас в службе обслуживается 362 человека.

Следует добавить, что в Днепре проживает более 1 тыс. 500 человек с инвалидностью.

Напомним, 5 апреля правительство поручило уполномоченным по правам людей с инвалидностью разработать рекомендации по программе безбарьерности.

Украинские Национальные Новости

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