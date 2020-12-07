Соціал-демократична партія перемагає на виборах в Румунії - ЗМІ

Своєю чергою Націонал-ліберальна партія (НЛП), що стоїть на чолі чинного уряду, набирає 25,11% голосів.

До парламенту також проходить альянс Союзу за порятунок Румунії — Партії свободи, єдності і солідарності (ССР-ПСЄС), який набрав 14,5% голосів. П’ятивідсотковий бар’єр також долають Альянс за єдність румунів (8,7%) і Демократичний союз угорців Румунії (ДСУР) — 6%.

За даними ЦВК, середня явка по країні до 21:00 (співпадає з київським часом) неділі склала 31,8%, тобто своїм правом голосу скористалися майже 5,8 млн з більш ніж 18 млн румунів, внесених у виборчий регістр.

Як повідомляв УНН, у неділю в Румунії проходили парламентські вибори. Громадяни країни обирали 136 сенаторів і 329 депутатів з 7136 кандидатів (2477 — в Сенат і 4659 — в Палату депутатів). Парламентаріїв обирали на термін чотири роки.