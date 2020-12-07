Социал-демократическая партия побеждает на выборах в Румынии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Социал-демократическая партия (СДП) побеждает на парламентских выборах в Румынии, набрав 29,8% голосов после обработки 95% бюллетеней. Об этом в понедельник со ссылкой на данные местной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил телеканал Digi 24, передает УНН.
В свою очередь Национал-либеральная партия (НЛП), стоящий во главе действующего правительства, набирает 25,11% голосов.
В парламент также проходит альянс Союза за спасение Румынии — Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС), который набрал 14,5% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолевают Альянс за единство румын (8,7%) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) — 6%.
По данным ЦИК, средняя явка по стране к 21:00 (совпадает с киевским временем) воскресенья составила 31,8%, то есть своим правом голоса воспользовались почти 5,8 млн из более чем 18 млн румын, внесенных в избирательный регистр.
Как сообщал УНН, в воскресенье в Румынии проходили парламентские выборы. Граждане страны выбирали 136 сенаторов и 329 депутатов из 7136 кандидатов (2477 — в Сенат и 4659 — в Палату депутатов). Парламентариев избирали на срок четыре года.