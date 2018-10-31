Сотні відьом, веслуючи мітлами, пропливли річкою у штаті Орегон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сотні “відьом” зі штату Орегон в останні вихідні перед Хелловіном влаштували заплив на дошках, використовуючи мітли замість весел. Зображення водяного “шабашу” оприлюднило видання AP, передає УНН.
Костюмований шабаш проплив шість миль (10 кілометрів) на дошках вздовж річки Вілламет, яка розділяє місто Портленд.
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Місцеве телебачення повідомило, що захід з веслами, який проходить вже два роки поспіль і в якому зазвичай брало участь всього декілька “відьом” — зараз приваблює сотні людей.
Учасники пожертвували комплекти шкарпеток, нижньої білизни та футболок до місцевої некомерційної групи, перш ніж приступили до веслування.
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