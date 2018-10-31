На київську інсталяцію у вигляді синьої руки "налетіли" кажани
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Києві інсталяцію у вигляді синьої руки, що встановлена біля колишнього пам'ятника Леніну, обклеєли кажанами, передає кореспондент УНН.
Сьогодні на арт-об’єкті Middle way у вигляді велетенської синьої руки, який встановили біля колишнього постаменту Леніну в рамках ініціативи “Київ — місто світу”, з’явилися паперові кажани.
Найімовірніше, такі прикраси приклеїли на руку до свята Хелловін, яке зазвичай святкують у ніч з 30 на 31 жовтня.
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У Шевченківській райдержадміністрації при цьому повідомили, що державні структури до цього не причетні. Там вважають, що “кажанів” приклеїли жителі Києва.
Як повідомляв УНН, 27 вересня на бульварі Тараса Шевченка встановили арт-об'єкт Middle Way румунського скульптора Богдана Раці. Він представлений у вигляді гігантської руки синього кольору, яка, за задумом авторів, символізує дружбу і спілкування.