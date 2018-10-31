На киевскую инсталляцию в виде синей руки "налетели" летучие мыши
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Киеве инсталляцию в виде синей руки, установленную возле бывшего памятника Ленину, обклеели летучими мышами, передает корреспондент УНН.
Сегодня на арт-объекте Middle way в виде гигантской синей руки, который установили возле бывшего постамента Ленину в рамках инициативы "Киев - город мира", появились бумажные летучие мыши.
Скорее всего, такие украшения приклеили на руку к празднику Хэллоуин, который обычно празднуют в ночь с 30 на 31 октября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рука гинеколога или героя "Аватара": что думают о новой инсталляции в Киеве пользователи соцсетей
В Шевченковской райгосадминистрации при этом сообщили, что государственные структуры к этому не причастны. Там считают, что "летучих мышей" приклеили жители Киева.
Как сообщал УНН, 27 сентября на бульваре Тараса Шевченко установили арт-объект Middle Way румынского скульптора Богдана Раке. Он представлен в виде гигантской руки синего цвета, которая, по замыслу авторов, символизирует дружбу и общение.