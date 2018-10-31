Сотни ведьм, гребя метлами, проплыли по реке в штате Орегон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сотни "ведьм" из штата Орегон в последние выходные перед Хэллоуином устроили заплыв на досках, используя метлы вместо весел. Изображение водного "шабаша" обнародовало издание AP, передает УНН.
Костюмированный шабаш проплыл шесть миль (10 километров) на досках вдоль реки Вилламет, которая разделяет город Портленд.
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Местное телевидение сообщило, что мероприятие с веслами, которое проходит уже два года подряд и в котором обычно участвовало всего несколько "ведьм" - сейчас привлекает сотни людей.
Участники пожертвовали комплекты носков, нижнего белья и футболок для местной некоммерческой группы, прежде чем приступили к гребле.
Напомним, на киевскую инсталляцию в виде синей руки "налетели" летучие мыши.