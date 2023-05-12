Сотні тисяч людей будуть евакуйовані: Бангладеш та М'янма готуються до сильного циклону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Влада Бангладеш і М'янми підготувалася до евакуації сотень тисяч людей, попередивши їх, щоб вони трималися подалі від прибережних районів. Сильний циклон вирує в Бенгальській затоці, передає УНН з посиланням на АР.
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Очікується, що циклон Mocha обрушиться на землю в неділю зі швидкістю вітру до 160 кілометрів на годину та поривами до 175 кілометрів на годину між Кокс-Базаром у Бангладеш та Кьяукпью у М'янмі.
Бангладеш, країна з населенням понад 160 мільйонів людей, схильна до стихійних лих, таких як повені та циклони. Очікується, що евакуація майже 500 000 людей розпочнеться в суботу в 576 притулків від циклонів, готових надати притулок тим, хто був переміщений зі своїх будинків уздовж узбережжя.
У заяві Міжнародного комітету порятунку йдеться, що циклон становить загрозу для біженців Рохінджа, які втекли з сусідньої М'янми і живуть у таборах у Кокс-Базарі в Бангладеш.
"Все ще оговтуючись від руйнівної березневої пожежі, яка знищила понад 2600 притулків та критично важливі об'єкти інфраструктури, понад 850 000 біженців ризикують втратити свої будинки та засоби для існування", — йдеться у заяві.
"Це перша система циклонів у північній частині Індійського океану цього року", - повідомив старший науковий співробітник Індійського метеорологічного департаменту. "Це сильний циклон, який, ймовірно, торкнеться мільйонів рибалок і мешканців прибережних районів Бангладеш та М'янми".
Влада М'янми попередила про можливі раптові повені та зсуви у прибережних районах. Державна газета Global New Light of Myanmar повідомила, що у різних регіонах проводяться навчання з реагування на надзвичайні ситуації. У повідомленні йдеться про те, що тисячі людей, що живуть уздовж західного узбережжя штату Ракхайн, де, як очікується, пройде шторм, евакуюються.
Метеорологічне управління Індії повідомило, що центр шторму знаходиться більш ніж за 1000 км на південний захід від Кокс-Базара і за 930 км на південний захід від Сіттве в М'янмі в п'ятницю і рухається на північ зі швидкістю 9 км/год.
Додамо
У травні 2008 року циклон "Наргіс" обрушився на М'янму штормовим нагоном, який спустошив населені пункти довкола дельти річки Іраваді. Щонайменше 138 000 людей загинули, десятки тисяч будинків та інших споруд були змиті водою.