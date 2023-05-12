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Сотни тысяч людей будут эвакуированы: Бангладеш и Мьянма готовятся к сильному циклону

Сотни тысяч людей будут эвакуированы: Бангладеш и Мьянма готовятся к сильному циклону

Киев • УНН

 • 1062844 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Власти Бангладеш и Мьянмы подготовились к эвакуации сотен тысяч людей, предупредив их, чтобы они держались подальше от прибрежных районов. Сильный циклон бушует в Бенгальском заливе, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Ожидается, что циклон Mocha обрушится на землю в воскресенье со скоростью ветра до 160 километров в час и порывами до 175 километров в час между Кокс-Базаром в Бангладеш и Кьяукпью в Мьянме.

Бангладеш, страна с населением более 160 миллионов человек, подвержена стихийным бедствиям, таким как наводнения и циклоны. Ожидается, что эвакуация почти 500 000 человек начнется в субботу в 576 убежищ от циклонов, готовых предоставить убежище тем, кто был перемещен из своих домов вдоль побережья.

В заявлении Международного комитета спасения говорится, что циклон представляет угрозу для беженцев Рохинджа, которые бежали из соседней Мьянмы и живут в лагерях в Кокс-Базаре в Бангладеш.

"Все еще оправляясь от разрушительного мартовского пожара, который уничтожил более 2600 приютов и критически важные объекты инфраструктуры, более 850 000 беженцев рискуют потерять свои дома и средства к существованию", — говорится в заявлении.

"Это первая система циклонов в северной части Индийского океана в этом году", — сообщил старший научный сотрудник Индийского метеорологического департамента. "Это сильный циклон, который, вероятно, затронет миллионы рыбаков и жителей прибрежных районов Бангладеш и Мьянмы".

Власти Мьянмы предупредили о возможных внезапных наводнениях и оползнях в прибрежных районах. Государственная газета Global New Light of Myanmar сообщила, что в разных регионах проводятся учения по реагированию на чрезвычайные ситуации. В сообщении говорится о том, что тысячи людей, живущих вдоль западного побережья штата Ракхайн, где, как ожидается, пройдет шторм, эвакуируются.

Метеорологическое управление Индии сообщило, что центр шторма находится более чем в 1000 км к юго-западу от Кокс-Базара и в 930 км к юго-западу от Ситтве в Мьянме в пятницу и движется на север со скоростью 9 км/ч.

Добавим

В мае 2008 года циклон "Наргис" обрушился на Мьянму штормовым нагоном, который опустошил населенные пункты вокруг дельты реки Иравади. По меньшей мере 138 000 человек погибли, десятки тысяч домов и других сооружений были смыты водой.

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