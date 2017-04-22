Сотні населених пунктів залишилися без електрики через негоду в Молдові

КИЇВ. 22 квітня. УНН. За даними Служби цивільного захисту і надзвичайних ситуацій, в суботу повністю або частково без електрики залишаються понад 400 населених пунктів в 16 районах Молдови. Крім того, були заблоковані окремі ділянки національних трас, передає УНН з посиланням на NewsMaker.