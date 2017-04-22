Сотні населених пунктів залишилися без електрики через негоду в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. За даними Служби цивільного захисту і надзвичайних ситуацій, в суботу повністю або частково без електрики залишаються понад 400 населених пунктів в 16 районах Молдови. Крім того, були заблоковані окремі ділянки національних трас, передає УНН з посиланням на NewsMaker.
"До 6:00 повністю або частково відключеними від електрики залишаються 415 населених пунктів: в муніципії Кишинів (13), в Гагаузькій автономії (30), Кріуленському (12), Страшенському (13), Оргіївському (9), Яловенському (26), Штефан-Водському (22), Хинчештському (28), Кантемірському (41), Тараклійському (30), Чимішлійському (31), Леовському (38), Каушенському (39), Новоаненському (31), Кагульскому (25), Теленештському (4), Калараському (6) і Ніспоренському (17) районах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів.