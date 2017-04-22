Сотни населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды в Молдове
Киев • УНН
КИЇВ. 22 апреля. УНН. По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, в субботу полностью или частично без электричества остаются более 400 населенных пунктов в 16 районах Молдовы. Кроме того, до сих пор были заблокированы отдельные участки национальных трасс, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.
"К 6:00 полностью или частично отключенными от электричества остаются 415 населенных пунктов: в муниципии Кишинев (13), Гагаузской автономии (30), Криулянском (12), Страшенском (13), Оргеевском (9), Яловенском (26), Штефан-Водском (22), Хынчештском (28), Кантемировском (41), Тараклийском (30), Чимишлийском (31), Леовском (38), Каушанском (39), Ново-Аненском (31), Кагульском (25), Теленештском (4), Каларашском (6) и Ниспоренском (17) районах", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов.