Сотни населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды в Молдове

КИЇВ. 22 апреля. УНН. По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, в субботу полностью или частично без электричества остаются более 400 населенных пунктов в 16 районах Молдовы. Кроме того, до сих пор были заблокированы отдельные участки национальных трасс, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.