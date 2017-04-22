Сотни населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды в Молдове

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33422 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100242 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151698 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114597 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115380 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111850 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103805 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106912 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103436 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152422 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сотни населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды в Молдове

Сотни населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды в Молдове

Киев  •  УНН

 • 11315 просмотра

КИЇВ. 22 апреля. УНН. По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, в субботу полностью или частично без электричества остаются более 400 населенных пунктов в 16 районах Молдовы. Кроме того, до сих пор были заблокированы отдельные участки национальных трасс, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

"К 6:00 полностью или частично отключенными от электричества остаются 415 населенных пунктов: в муниципии Кишинев (13), Гагаузской автономии (30), Криулянском (12), Страшенском (13), Оргеевском (9), Яловенском (26), Штефан-Водском (22), Хынчештском (28), Кантемировском (41), Тараклийском (30), Чимишлийском (31), Леовском (38), Каушанском (39), Ново-Аненском (31), Кагульском (25), Теленештском (4), Каларашском (6) и Ниспоренском (17) районах", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов.

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