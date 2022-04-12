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СОТ: війна росії проти України може знизити зростання світової економіки на 1,3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Війна росії проти України може знизити зростання світової економіки цього року на 1,3 процентного пункта, йдеться в аналізі наслідків війни для торгівлі, проведеному Світовою організацією торгівлі (СОТ), пише УНН.

СОТ: війна росії проти України може знизити зростання світової економіки на 1,3%

Цитата

"Використовуючи глобальну економічну імітаційну модель, Секретаріат прогнозує, що криза може знизити зростання світового ВВП на 0,7–1,3 процентних пункта, внаслідок чого зростання становитиме від 3,1 до 3,7 відсотка у 2022 році", - повідомили у СОТ.

"Модель також прогнозує, що зростання світової торгівлі цього року може скоротитися майже вдвічі з 4,7% прогнозованих СОТ у жовтні минулого року до 2,4-3%", - додали в організації.

Деталі

"Уся тяжкість страждань та руйнувань відчуває на собі народ України, але наслідки скорочення торгівлі та виробництва, швидше за все, відчують люди в усьому світі через підвищення цін на продукти харчування та енергоносії та скорочення доступності товарів, що експортуються росією та Україною", — йдеться у повідомленні Секретаріату СОТ.

Зокрема зазначено, що деяких регіонів сильніше торкнеться війна, ніж інших. "Європа, основний пункт призначення як російського, так і українського експорту, швидше за все, зазнає на собі основної тяжкості економічного впливу. Скорочення поставок зерна та інших продуктів харчування також призведе до зростання цін на сільськогосподарські товари, що негативно позначиться на продовольчій безпеці у найбідніших регіонах", - сказано у записці СОТ.

Окрім того, як зазначають у СОТ, один із довгострокових ризиків полягає в тому, що війна може спровокувати розпад світової економіки на окремі блоки. "Економічні санкції можуть призвести до того, що найбільші країни перейдуть до "роз'єднання" з геополітичних міркувань з метою досягнення більшої самодостатності у виробництві та торгівлі. Навіть якщо формальних блоків не виникне, приватні суб'єкти можуть вирішити звести до мінімуму ризик, переорієнтувавши ланцюжки поставок", - сказано у аналізі.

У записці Секретаріату міститься попередження про те, що втрати доходів в результаті такого розвитку подій "будуть серйозними, особливо для країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються". На глобальному рівні це може у довгостроковій перспективі скоротити ВВП приблизно на 5 відсотків, зокрема за рахунок обмеження конкуренції та придушення інновацій. Важливо відзначити, що падіння ВВП може бути серйознішим, оскільки в оцінці враховується лише обмежений набір вигод від торгівлі, які будуть втрачені.

Доповнення

Війна в Україні спричинила катастрофічну гуманітарну та економічну кризу. За останнім прогнозом Світового банку, цього року економіка України скоротиться приблизно на 45%

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