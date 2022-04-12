ВТО: война рф против Украины может снизить рост мировой экономики на 1,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Война россии против Украины может снизить рост мировой экономики в этом году на 1,3 процентного пункта, говорится в анализе последствий войны для торговли, проведенном Всемирной торговой организацией (ВТО), пишет УНН.
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"Используя глобальную экономическую имитационную модель, Секретариат прогнозирует, что кризис может снизить рост мирового ВВП на 0,7–1,3 процентных пункта, в результате чего рост составит от 3,1 до 3,7 процента в 2022 году", - сообщили в ВТО.
"Модель также прогнозирует, что рост мировой торговли в этом году может сократиться почти вдвое с 4,7%, прогнозируемых ВТО в октябре прошлого года, до 2,4-3%", - добавили в органзиции.
Детали
"Вся тяжесть страданий и разрушений ощущается на себе народом Украины, но издержки сокращения торговли и производства, скорее всего, почувствуют люди во всем мире из-за повышения цен на продукты питания и энергоносители и сокращения доступности товаров, экспортируемых россией и Украиной", — говорится в сообщении Секретариата ВТО.
В частности указано, что некоторые регионы будут более сильно затронуты войной, чем другие. "Европа, основной пункт назначения как российского, так и украинского экспорта, скорее всего, испытает на себе основную тяжесть экономического воздействия. Сокращение поставок зерна и других продуктов питания также приведет к росту цен на сельскохозяйственные товары, что негативно скажется на продовольственной безопасности в более бедных регионах", - сказано в записке ВТО.
Кроме того, как указывают в ВТО, один из долгосрочных рисков заключается в том, что война может спровоцировать распад мировой экономики на отдельные блоки. "Экономические санкции могут привести к тому, что крупнейшие страны перейдут к "разъединению" по геополитическим соображениям с целью достижения большей самодостаточности в производстве и торговле. Даже если формальных блоков не возникнет, частные субъекты могут решить свести риск к минимуму, переориентировав цепочки поставок", - сказано в анализе.
В записке Секретариата содержится предупреждение о том, что потери доходов в результате такого развития событий "будут серьезными, особенно для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран". На глобальном уровне это может в долгосрочной перспективе сократить ВВП примерно на 5 процентов, в частности, за счет ограничения конкуренции и подавления инноваций. Важно отметить, что падение ВВП может быть более серьезным, поскольку в оценке учитывается лишь ограниченный набор выгод от торговли, которые будут упущены.
Дополнение
Война в Украине повлекла за собой катастрофический гуманитарный и экономический кризис. По последнему прогнозу Всемирного банка, в этом году экономика Украины сократится примерно на 45%.