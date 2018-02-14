Сорок людей загинули, понад 120 постраждали за чотири дні карнавалу в Болівії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сорок людей загинули, ще 124 отримали травми з початку найбільшого національного карнавалу в Болівії в суботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на перуанське агентство Andina.
“У нас 40 загиблих. На жаль, незважаючи на контроль, число смертей і травм під час карнавалу велике”, — наводить слова міністра внутрішніх справ Болівії Карлоса Ромеро перуанське агентство.
За словами міністра, з 40 загиблих 16 стали жертвами ДТП, ще вісім померли внаслідок вибуху газового балона в місті Оруро в суботу. З 124 потерпілих, зазначив Ромеро, 51 чоловік також отримав травми через той ж інцидент з газовим балоном.
Карнавал в Оруро, який включений ЮНЕСКО до Списку нематеріальної спадщини у 2001 році, вважається найвідомішим і барвистим у Болівії. У 2017 році, за даними міністерства культури і туризму республіки, святкування відвідали 412 тис. осіб.
Нагадаємо, в Українській православній церкві (УПЦ) Московського патріархату (МП) пояснили, чому священик у Запоріжжі відмовився відспівувати загиблого хлопчика. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці УПЦ у Facebook.