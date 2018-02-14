Сорок человек погибли, более 120 пострадали за четыре дня карнавала в Боливии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сорок человек погибли, еще 124 получили травмы с начала крупнейшего национального карнавала в Боливии в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на перуанское агентство Andina.
“У нас 40 погибших. К сожалению, несмотря на контроль, число смертей и травм во время карнавала большое”, - приводит слова министра внутренних дел Боливии Карлоса Ромеро перуанское агентство.
По словам министра, 40 погибших 16 стали жертвами ДТП, еще восемь скончались в результате взрыва газового баллона в городе Оруро в субботу. Из 124 пострадавших, отметил Ромеро, 51 человек также получил травмы в результате того же инцидента с газовым баллоном.
Карнавал в Оруро, который включен ЮНЕСКО в Список нематериального наследия в 2001 году, считается самым известным и красочным в Боливии. В 2017 году, по данным министерства культуры и туризма республики, празднование посетили 412 тыс. Человек.
Напомним, в Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) объяснили, почему священник в Запорожье отказался отпевать погибшего мальчика. Соответствующее сообщение опубликовано на странице УПЦ в Facebook.