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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 80206 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 94539 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 96984 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111540 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101705 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105159 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112137 просмотра

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Сорок человек погибли, более 120 пострадали за четыре дня карнавала в Боливии

Сорок человек погибли, более 120 пострадали за четыре дня карнавала в Боливии

Киев  •  УНН

 • 10459 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сорок человек погибли, еще 124 получили травмы с начала крупнейшего национального карнавала в Боливии в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на перуанское агентство Andina.

“У нас 40 погибших. К сожалению, несмотря на контроль, число смертей и травм во время карнавала большое”, - приводит слова министра внутренних дел Боливии Карлоса Ромеро перуанское агентство.

По словам министра, 40 погибших 16 стали жертвами ДТП, еще восемь скончались в результате взрыва газового баллона в городе Оруро в субботу. Из 124 пострадавших, отметил Ромеро, 51 человек также получил травмы в результате того же инцидента с газовым баллоном.

Карнавал в Оруро, который включен ЮНЕСКО в Список нематериального наследия в 2001 году, считается самым известным и красочным в Боливии. В 2017 году, по данным министерства культуры и туризма республики, празднование посетили 412 тыс. Человек.

Напомним, в Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) объяснили, почему священник в Запорожье отказался отпевать погибшего мальчика. Соответствующее сообщение опубликовано на странице УПЦ в Facebook.

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