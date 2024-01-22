Sony відмовилася від угоди на 10 млрд доларів зі створення медіагіганта в Південній Азії

Японська Sony Group відмовилася від угоди в 10 млрд доларів зі злиття з індійською медіагрупою Zee Entertainment, яка могла б призвести до створення однієї з найбільших телекомпаній Південної Азії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Переговори про злиття індійського підрозділу Sony із Zee тривали два роки. Сторони не змогли домовитися про умови угоди, а саме, хто очолюватиме нову компанію.

Індійська сторона наполягала на тому, щоб компанію очолив гендиректор Zee Пуніт Гоєнка. Минулого року Рада з цінних паперів та бірж Індії заборонила Гоєнці обіймати посади директорів у будь-якій зареєстрованій на біржі компанії, звинувативши його у причетності до фінансових махінацій.

Гоєнка заперечував звинувачення. У жовтні індійський суд зняв з нього заборону, але заявив, що йому доведеться співпрацювати з будь-яким розслідуванням, яке проводить регулювальний орган.

Провал злиття Zee-Sony розчарує акціонерів — це злиття могло суттєво змінити динаміку галузі, прокоментував агентству Хетал Далал, президент Institutional Investor Advisory Services.

Доповнення

На думку аналітиків, чотирирічна угода Zee з Disney's Star щодо телевізійних прав на певні матчі з крикету також опиниться під загрозою, якщо угода провалиться, Zee доведеться заплатити від 1,32 до 1,44 мільярда доларів протягом терміну дії угоди.

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