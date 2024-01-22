Sony отказалась от сделки на 10 млрд долларов по созданию медиагиганта в Южной Азии

Японская Sony Group отказалась от сделки в 10 млрд долларов по слиянию с индийской медиагруппой Zee Entertainment, которая могла бы привести к созданию одной из крупнейших телекомпаний Южной Азии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Переговоры о слиянии индийского подразделения Sony с Zee продолжались два года. Стороны не смогли договориться об условиях сделки, а именно, кто будет возглавлять новую компанию.

Индийская сторона настаивала на том, чтобы компанию возглавил гендиректор Zee Пунит Гоенка. В прошлом году Совет по ценным бумагам и биржам Индии запретил Гоенке занимать должности директоров в любой зарегистрированной на бирже компании, обвинив его в причастности к финансовым махинациям.

Гоенко отрицал обвинения. В октябре индийский суд снял с него запрет, но заявил, что ему придется сотрудничать с любым расследованием, которое проводит регулирующий орган.

Провал слияния Zee-Sony разочарует акционеров - это слияние могло существенно изменить динамику отрасли, прокомментировал агентству Хетал Далал, президент Institutional Investor Advisory Services.

Дополнение

По мнению аналитиков, четырехлетняя сделка Zee с Disney's Star относительно телевизионных прав на определенные матчи по крикету также окажется под угрозой, если сделка провалится, Zee придется заплатить от 1,32 до 1,44 миллиарда долларов в течение срока действия соглашения.

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