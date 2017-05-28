Сомалійські повстанці закидали камінням чоловіка за подружню зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Сомалійські ісламістські повстанці до смерті забили чоловіка камінням як покарання за подружню зраду, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як заявили бойовики, це нагадування про те, що вони все ще досить сильні, щоб проводити публічні страти, попри втрати своєї влади в більшості міст.
Сотні свідків спостерігали за стратою 44-річного Дейова Мохамеда Хассана в селі Рамо Адей в південно-центральній частині затоки регіону, заявив губернатор області, який представляє пов'язаних з Аль-Каїдою бойовиків.
Моалім Гідоу сказав, що Д.Хасана по шию закопали у землю та закидали камінням.
"Чоловік мав двох дружин і дітей. Він був публічно побитий до смерті сьогодні за подружню зраду відповідно до законів шаріату", — сказав М.Гідоу.
"Чоловік був з третьою жінкою, яка була розлучена. Він не був з нею відповідно до законів шаріату. Він обдурив її, сказавши, що він пішов до шейха (місцевий лідер), і що він одружився з нею. Однак, коли жінка завагітніла, дві сім'ї обговорювали і не було ніяких слідів дійсного шлюбу. Суд постановив, що він не одружиться з нею на законних підставах, і він був забитий камінням до смерті", — сказав він.
Нагадаємо, біля президентського палацу в Могадішо спецслужби застрелили 31-річного міністра, помилково прийнявши його за ісламістського бойовика.