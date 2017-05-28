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Сомалийские повстанцы забросали камнями мужчину за супружескую измену

Киев • УНН

 • 15695 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Сомалийские исламистские повстанцы до смерти забили мужчину камнями в качестве наказания за супружескую измену, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сомалийские повстанцы забросали камнями мужчину за супружескую измену

Как заявили боевики, это напоминание о том, что они все еще достаточно сильны, чтобы проводить публичные казни, несмотря на потери своей власти в большинстве городов.

Сотни свидетелей наблюдали за казнью 44-летнего Дейова Мохаммеда Хассана в селе Рамо Адей в юго-центральной части залива региона, заявил губернатор области, который представляет связанных с Аль-Каидой боевиков.

Моалим Гидо сказал, что Д.Хасана по шею закопали в землю и забросали камнями.

"Мужчина имел двух жен и детей. Он был публично избит до смерти сегодня за супружескую измену в соответствии с законами шариата", - сказал М.Гидоу.

"Мужчина был с третьей женщиной, которая была разведена. Он не был с ней в соответствии с законами шариата. Он обманул ее, сказав, что он пошел к шейху (местный лидер), и он женился на ней. Однако, когда женщина забеременела, две семьи обсуждали и не было никаких следов действительного брака. Суд постановил, что он не женится на ней на законных основаниях, и он был забит камнями до смерти ", - сказал он.

Напомним, у президентского дворца в Могадишо спецслужбы застрелили 31-летнего министра , ошибочно приняв его за исламистского боевика.

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