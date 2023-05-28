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Сомалі запровадить загальне пряме виборче право у 2024

Сомалі запровадить загальне пряме виборче право у 2024

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Уряд Сомалі та федеральні держави-члени заявили в неділю, що загальне пряме виборче право буде запроваджено з місцевими виборами, призначеними на червень 2024 року, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі 

Це рішення є результатом обіцянки президента Хасана Шейха Мохамуда покласти край складній непрямій системі, яка діє з 1969 року.

“Основні принципи повинні полягати в тому, що вибори у Федеративну Республіку Сомалі мають бути такими, які дадуть громадськості можливість віддати свої голоси демократичним шляхом за системою “одна особа — один голос”, — заявив уряд після досягнення угоди з лідерами держав. 

Реформа спрямована на “заохочення багатопартійної політичної системи”, яка є незалежною та “вільною від корупції”, додається в документі.

Доповнення 

Сомалі намагається вийти з десятиліть конфлікту та хаосу, але бореться з кривавим повстанським рухом ісламістів і стихійними лихами, включаючи жахливу посуху, через яку мільйони людей страждають від голоду.

З 1969 року, коли владу захопив диктатор Сіад Барре, в  країні не було загальнонаціональних виборів за принципом “одна особа та один голос”.

Натомість кланова приналежність була впорядкувальним принципом політики Сомалі, при цьому впливові ролі, такі як спікер, прем’єр-міністр і президент, розподілені між основними групами.

Законодавчі органи штатів і представники кланів також обирають законодавців до національного парламенту, який, своєю чергою, обирає президента.

Але суперництво між кланами призвело до десятиліть чвар і політичних суперечок, якими в останні роки скористалися бойовики Аль-Шабаб, пов’язані з Аль-Каїдою.

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