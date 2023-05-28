Сомали введет всеобщее прямое избирательное право в 2024 году
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Правительство Сомали и федеральные государства-члены заявили в воскресенье, что всеобщее прямое избирательное право будет введено с местными выборами, назначенными на июнь 2024 года, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Это решение является результатом обещания президента Хасана Шейха Мохамуда положить конец сложной косвенной системе, которая действует с 1969 года.
“Основные принципы должны заключаться в том, что выборы в Федеративную Республику Сомали должны быть такими, которые дадут общественности возможность отдать свои голоса демократическим путем по системе “один человек — один голос”, — заявило правительство после достижения соглашения с лидерами государств.
Реформа направлена на “поощрение многопартийной политической системы”, которая является независимой и “свободной от коррупции”, добавляется в документе.
Дополнение
Сомали пытается выйти из десятилетий конфликта и хаоса, но борется с кровавым повстанческим движением исламистов и стихийными бедствиями, включая ужасную засуху, из-за которой миллионы людей страдают от голода.
С 1969 года, когда власть захватил диктатор Сиад Барре, в стране не было общенациональных выборов по принципу “один человек и один голос”.
Вместо этого клановая принадлежность была упорядочивающим принципом политики Сомали, при этом влиятельные роли, такие как спикер, премьер-министр и президент, распределены между основными группами.
Законодательные органы штатов и представители кланов также избирают законодателей в национальный парламент, который, в свою очередь, избирает президента.
Но соперничество между кланами привело к десятилетиям распрей и политических споров, которыми в последние годы воспользовались боевики Аль-Шабаб, связанные с Аль-Каидой.