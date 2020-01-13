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Сольський: законопроект про ринок землі – це лише "одна сторінка" земельної реформи

Сольський: законопроект про ринок землі – це лише "одна сторінка" земельної реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Законопроект про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні №2178-10 лише одна сторінка у земельній реформі в Україні. Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.

"Оцей законопроект, довкола якого останні пару місяців скільки багато емоцій, якщо порівняти з книжкою, то ви відкриваєте і це тільки перша сторінка. Вносяться зміни всього-на-всього до 11 статей. Законопроект №2194, який пройшов вже перше читання, який цього року також буде розглядатися, цей, який ми зараз обговорюємо (№2178-10 – ред.) – 6 сторінок тексту, а в того – 330. Щоб просто було зрозуміло, що обговорюються перші якісь базові речі, що пов’язані з земельною реформою. Дуже багато речей - в інших законопроектах", - сказав Сольський.

За його словами, реформи ринку землі стосуються такі законопроекти, як №2194 щодо дерегулювання, розвитку переважного права, №2195 щодо передачі місцевим громадам розпорядження державними землями, №2280 щодо просторового планування і т.д.

"Наразі визначені якісь базові ключові речі, які, очевидно, будуть впливати на всі інші закони, але це лише сторінка земельної реформи", - сказав Сольський.

Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні наразі не стоїть на порядку денному Верховної ради.

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