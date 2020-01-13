Сольський: законопроект про ринок землі – це лише "одна сторінка" земельної реформи

КИЇВ. 13 січня. УНН. Законопроект про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні №2178-10 лише одна сторінка у земельній реформі в Україні. Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.