Сологуб: малий та середній бізнес мають стати основою зростання економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Малий та середній бізнес мають бути основою зростання економіки України. Таку думку висловив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб під час круглого столу "Статистика МСП та економічна політика", передає кореспондент УНН.
"Основою зростання української економіки має стати малий та середній бізнес. Як показує досвід, економіка, орієнтована на великі підприємства, не є ефективною", - зазначив він.
Водночас, за словами Д.Сологуба, тіньова економіка, різноманітні схеми мінімізації податкового навантаження - ці фактори заважають формуванню статистики МСП. Фактично, відсутність достовірної статистики перешкоджає сприянню розвитку малого та середнього бізнесу.
"Сьогодні вже є певні зрушення щодо формування такої статистики, завдяки чому сегмент малого та середнього бізнесу став більш привабливим для банків", - уточнив заступник голови НБУ.
Нагадаємо, ЄС і ЄІБ допоможуть МСП в Україні довгостроковим фінансуванням у гривні.