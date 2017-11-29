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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77222 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66772 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73951 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81463 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117923 просмотра

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10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

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Сологуб: малый и средний бизнес должны стать основой роста экономики

Сологуб: малый и средний бизнес должны стать основой роста экономики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Малый и средний бизнес должны быть основой роста экономики Украины. Такое мнение высказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб во время круглого стола "Статистика МСП и экономическая политика", передает корреспондент УНН.

"Основой роста украинской экономики должен стать малый и средний бизнес. Как показывает опыт, экономика, ориентированная на крупные предприятия, не является эффективной", - отметил он.

При этом, по словам Д.Сологуба, теневая экономика, различные схемы минимизации налоговой нагрузки - эти факторы мешают формированию статистики МСП. Фактически, отсутствие достоверной статистики препятствует содействию развития малого и среднего бизнеса.

"Сегодня уже есть определенные сдвиги по формированию такой статистики, благодаря чему сегмент малого и среднего бизнеса стал более привлекательным для банков", - уточнил заместитель главы НБУ.

Напомним, ЕС и ЕИБ помогут МСП в Украине долгосрочным финансированием в гривне.

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