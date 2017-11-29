Сологуб: малый и средний бизнес должны стать основой роста экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Малый и средний бизнес должны быть основой роста экономики Украины. Такое мнение высказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб во время круглого стола "Статистика МСП и экономическая политика", передает корреспондент УНН.
"Основой роста украинской экономики должен стать малый и средний бизнес. Как показывает опыт, экономика, ориентированная на крупные предприятия, не является эффективной", - отметил он.
При этом, по словам Д.Сологуба, теневая экономика, различные схемы минимизации налоговой нагрузки - эти факторы мешают формированию статистики МСП. Фактически, отсутствие достоверной статистики препятствует содействию развития малого и среднего бизнеса.
"Сегодня уже есть определенные сдвиги по формированию такой статистики, благодаря чему сегмент малого и среднего бизнеса стал более привлекательным для банков", - уточнил заместитель главы НБУ.
Напомним, ЕС и ЕИБ помогут МСП в Украине долгосрочным финансированием в гривне.