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"Солодкі конструктори" замість сувенірів: кондитери вигадали альтернативні подарунки до Нового року

"Солодкі конструктори" замість сувенірів: кондитери вигадали альтернативні подарунки до Нового року

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Ужгородські кондитери та майстри з виготовлення домашніх солодощів вирішили цього року запропонувати альтернативні подарунки до різдвяно-новорічних свят — своєрідні “солодкі конструктори” замість традиційних сувенірів, передає УНН.

“Ідея виникла давно, але у процесі трансформувалася. Спочатку ми запропонували людям самостійно сформувати солодку коробочку із наявного асортименту натуральних солодощів власного виробництва. Зефір, маршмеллоу, австралійське шоколадне печиво, карамель, пастилу, сиропи і джеми, мармелад, шоколадні цукерки, нугу... можна було компонувати у подарункові коробочки різної ємності. Однак споживачі чомусь вирішили процес конструювання делегувати кондитерам, лише висловивши загальні побажання щодо вмісту солодкої скриньки”, — розповіла УНН ужгородська кондитерка Анна Агафонова.

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У підсумку навколо ідеї об’єдналися кілька закарпатських майстринь, а закарпатці вирішили, що такі подарунки актуальні не лише до Різдва та Нового року. Два свята Миколая, два Різдва, Новий рік ознаменувалися попитом на “солодкі скриньки”.

І якщо спочатку пропозиція подарунку розраховувалася переважно для дітей, адже асортимент виключно з натуральних інгредієнтів, то потім виявилося, що солодощі замінили новорічні сувеніри на корпоративних святах, подарунки друзям і знайомим, святкові посилки за кордон.

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“Була навіть комічна ситуація, що виключно солодкі пропозиції дещо образили чоловіків. Так у скринях з’явилися пряні соуси з національних кухонь світу і різноманітні спеції”, — зазначила одна з майстринь Мар’яна Сурма.

Зараз асортимент ужгородських солодких майстринь містить близько двох десятків видів солодощів, понад сотню спецій і прянощів, домашні джеми, сиропи, варення та соуси і навіть екзотичні цукати. Аби подарунки були ще цікавішими, до співпраці запросили місцевих майстрів хендмейду, які виготовляють тематичні іграшки, сувенірну продукцію, новорічні прикраси.

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Символічно, що цього року у грудні в Ужгороді пройде перший Закарпатський фестиваль пряників як солодкого символу різдвяно-новорічних свят. Отож 2018 рік на Закарпатті вже має солодкий присмак і нові традиції.

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