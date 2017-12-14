"Сладкие конструкторы" вместо сувениров: кондитеры придумали альтернативные подарки к Новому году

"Идея возникла давно, но в процессе трансформировалась. Сначала мы предложили людям самостоятельно сформировать сладкую коробочку из имеющегося ассортимента натуральных сладостей собственного производства. Зефир, маршмеллоу, австралийское шоколадное печенье, карамель, пастила, сиропы и джемы, мармелад, шоколадные конфеты, нуга ... можно было компоновать в подарочные коробочки различной емкости. Однако потребители почему-то решили процесс конструирования делегировать кондитерам, только выразив общие пожелания по содержанию сладкой коробочки", - рассказала УНН ужгородская кондитерка Анна Агафонова.

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В итоге вокруг идеи объединились несколько закарпатских мастеров, а закарпатцы решили, что такие подарки актуальны не только к Рождеству и Новому году. Два праздника Николая, два Рождества, Новый год ознаменовались спросом на "сладкие коробочки".

И если сначала предложение подарка рассчитывалась преимущественно для детей, ведь ассортимент исключительно из натуральных ингредиентов, то потом оказалось, что сладости заменили новогодние сувениры на корпоративных праздниках, подарки друзьям и знакомым, праздничные посылки за границу.

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"Была даже комическая ситуация, что исключительно сладкие предложения несколько оскорбили мужчин. Так в сундуках появились пряные соусы из национальных кухонь мира и разнообразные специи", - отметила одна из мастериц Марьяна Сурьма.

Сейчас ассортимент ужгородских сладких мастеров содержит около двух десятков видов сладостей, более сотни специй и пряностей, домашние джемы, сиропы, варенье и соусы и даже экзотические цукаты. Чтобы подарки были еще интереснее, к сотрудничеству пригласили местных мастеров хендмейда, производящих тематические игрушки, сувенирную продукцию, новогодние украшения.

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Символично, что в этом году в декабре в Ужгороде пройдет первый Закарпатский фестиваль пряников как сладкого символа рождественско-новогодних праздников. Поэтому 2018-й на Закарпатье уже имеет сладкий привкус и новые традиции.