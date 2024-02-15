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Сьогодні Міжнародний день онкохворої дитини. Скільки дітей в Україні хворіють на рак

Сьогодні Міжнародний день онкохворої дитини. Скільки дітей в Україні хворіють на рак

Київ • УНН

 • 81176 перегляди

В Україні щороку діагностують близько 1000 нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Із загальної кількості хворих на рак дітей помирають 50%.

Сьогодні у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня онкохворої дитини. Подія була започаткована у 2002 році за ініціативи Міжнародної конфедерації організацій батьків дітей, хворих на рак, пише УНН.

Деталі

Дитяча онкологія й досі залишається однією з ключових медичних проблем суспільства. За статистикою Всесвітньої організації здоров’я щороку близько 400 тисячам дітей на всій планеті ставлять діагноз – рак.

Найбільш розповсюдженими видами раку серед дітей є лейкемія, рак головного мозку, лімфоми, нейробластома та пухлина Вільямса.

Медики до цього часу не можуть встановити точні причини розвитку онкологічних хвороб у дітей.

Дуже невеликий відсоток з них може бути спричинений факторами навколишнього середовища та способом життя дитини. Факторами ризику є ВІЛ та вірус Епштейна-Барр. Приблизно у 10% дітей з онкологічними хворобами може бути генетична схильність до хвороби.

Лікування більшості видів раку у дітей потребує хірургічного втручання, а також променевої та хіміотерапії. У країнах з високим рівнем життя показник успішності лікування та виживання дітей хворих на рак сягає 80%. У той час як у країнах із середнім та низьким рівнем доходів цей показник, в середньому, не перевищує 30%.

Щороку у всьому світі від раку помирають близько 150 тисяч дітей.

В Україні щороку близько тисячі дітей встановлюють діагноз рак. Згідно різних статистичних даних із загальної кількості хворих на рак дітей в Україні помирають 50%.

З метою покращення ситуації МОЗ України розробило "Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року". Ця програма спрямована на покращення якості життя пацієнтів, надання доступних і якісних медичних послуг в українських лікарнях, розв’язання системних проблем у цьому напрямку.

"На жаль, досвід свідчить, що державної підтримки у боротьбі із хворобою дітям не достатньо. Багато випадків потребують коштів, завеликих для держфінансування, а тим більше для сімейних бюджетів батьків", - кажуть представники Біржі Благодійності "ДоброДій".

Тому Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, надає комплексну допомогу онкохворим дітям.

"Зараз на нашому сайті продовжено збір коштів для 9-річної Саші Бушньової, яка завдяки підтримці небайдужих приборкала гострий лімфобластний лейкоз. Аби дівчинка і надалі перебувала у стадії ремісії їй потрібен постійний прийом вартісних препаратів та регулярні обстеження. Підтримати Сашу у її боротьбі можна за посиланням", - повідомили у благодійній організації.

Благодійники наголосили, що дитячий рак можна вилікувати та для цього діти мають отримати якісне та своєчасне лікування.

"Ми вважаємо, що діти мають право на вчасне якісне лікування та догляд. Ми намагаємось робити все можливе, щоб діти були забезпечені ліками від цієї страшної хвороби і сподіваємось на підтримку небайдужих!", - наголосили у Біржі Благодійності.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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