Сегодня Международный день онкобольного ребенка. Сколько детей в Украине болеют раком

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня онкобольного ребенка. Событие было основано в 2002 году по инициативе Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком, пишет УНН.

Детали

Детская онкология до сих пор остается одной из ключевых медицинских проблем общества. По статистике Всемирной организации здоровья ежегодно около 400 тысячам детей на всей планете ставят диагноз - рак.

Наиболее распространенными видами рака среди детей являются лейкемия, рак головного мозга, лимфомы, нейробластома и опухоль Вильямса.

Медики до сих пор не могут установить точные причины развития онкологических болезней у детей.

Очень небольшой процент из них может быть вызван факторами окружающей среды и образом жизни ребенка. Факторами риска являются ВИЧ и вирус Эпштейна-Барр. Примерно у 10% детей с онкологическими болезнями может быть генетическая предрасположенность к болезни.

Лечение большинства видов рака у детей требует хирургического вмешательства, а также лучевой и химиотерапии. В странах с высоким уровнем жизни показатель успешности лечения и выживаемости детей больных раком достигает 80%. В то время как в странах со средним и низким уровнем доходов этот показатель, в среднем, не превышает 30%.

Каждый год во всем мире от рака умирают около 150 тысяч детей.

В Украине ежегодно около тысячи детям устанавливают диагноз рак. Согласно различным статистическим данным из общего количества больных раком детей в Украине умирают 50%.

С целью улучшения ситуации Минздрав Украины разработал "Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года". Эта программа направлена на улучшение качества жизни пациентов, предоставление доступных и качественных медицинских услуг в украинских больницах, решение системных проблем в этом направлении.

"К сожалению, опыт показывает, что государственной поддержки в борьбе с болезнью детям недостаточно. Многие случаи требуют средств, слишком больших для госфинансирования, а тем более для семейных бюджетов родителей", - говорят представители Биржи Благотворительности "ДоброДій".

Поэтому Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, оказывает комплексную помощь онкобольным детям.

"Сейчас на нашем сайте продолжен сбор средств для 9-летней Саши Бушневой, которая благодаря поддержке неравнодушных укротила острый лимфобластный лейкоз. Чтобы девочка и в дальнейшем находилась в стадии ремиссии ей нужен постоянный прием дорогостоящих препаратов и регулярные обследования. Поддержать Сашу в ее борьбе можно по ссылке", - сообщили в благотворительной организации.

Благотворители отметили, что детский рак можно вылечить и для этого дети должны получить качественное и своевременное лечение.

"Мы считаем, что дети имеют право на своевременное качественное лечение и уход. Мы стараемся делать все возможное, чтобы дети были обеспечены лекарствами от этой страшной болезни и надеемся на поддержку неравнодушных!", - отметили в Бирже Благотворительности.