Сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій: скільки українців стали жертвами злочинного комуністичного режиму

Сьогодні, у третю неділю травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій з боку радянської влади. Подія була започаткована указом президента у 2007 році, пише УНН.

Від 20-х і до середини 80-х років минулого століття радянська влада жорстоко розправлялася з тими, хто виступав проти комуністичної ідеології, критикував, та не підтримував радянську владу.

Людей арештовували, катували, розстрілювали без суду та слідства, відправляли до концтаборів та на заслання, поміщали до психіатричних лікарень.

До цього часу українські науковці не можуть точно підрахувати точну кількість жертв комуністичного режиму. Найбільша їх кількість припала на період "великого терору" кінця 30-х років.

За різними підрахунками тоді були розстріляні або закатовані до смерті у підвалах НКВС щонайменше 150 тисяч мешканців України.

У 1937 році в срср з’явився наказ який встановлював ліміти на покарання для "антирадянських елементів" Вироки за І-ю категорією означали "розстріл", за ІІ-ю категорією – ув’язнення в таборах. Якщо первинний ліміт для УРСР за І категорією становив 26150 осіб, то у січні 1938 року він був збільшений до 83122 осіб.

З кінця 20-х і до початку 50-х років з України виселили майже три мільйони так званих розкуркулених селян і членів їхніх сімей.

За різними даними, у період радянської влади у рамках політичних репресій було заарештовано більше одного мільйона осіб, з яких понад 50% - це етнічні українці.

На думку деяких дослідників, якщо врахувати Голодомори, депортацію кримських татар, то кількість жертв політичних репресій в Україні, починаючи з 1918 року, може сягнути 10 мільйонів.

Найбільшим в Україні місцем місце масового поховання жертв "великого терору" 1938-41 років є Биківнянський ліс. За різними оцінками, тут знайшли свій спочинок від 15 до 100 тисяч людей. Вони були або розстріляні, або закатовані до смерті.

Перші рештки жертв комуністичного режиму тут почали знаходити у 1941 році, коли німці увійшли до Києва. Після того як радянська влада повернулася, похованих у Биківнянському лісі оголосили жертвами фашизму. Однак, комісія 1989 року чітко підтвердила, що це жертви сталінських репресій.

На даний момент встановлено особи більше 15 тисяч людей з Биківнянського поховання.

Нині у Биківнянському лісі розташований меморіальний комплекс, біля якого щороку проводяться траурні заходи з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Додатково

За підрахунками деяких істориків, українські правозахисники-дисиденти провели 550 років у радянських таборах, колоніях, в’язницях та на примусовому лікуванні у психіатричних лікарнях.

За офіційними даними, в рф нині сидять за гратами близько 200 українських політв’язнів.