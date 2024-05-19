Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима

Сегодня, в третье воскресенье мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий со стороны советской власти. Событие было основано указом президента в 2007 году, пишет УНН.

От 20-х и до середины 80-х годов прошлого века советская власть жестоко расправлялась с теми, кто выступал против коммунистической идеологии, критиковал, и не поддерживал советскую власть.

Людей арестовывали, пытали, расстреливали без суда и следствия, отправляли в концлагеря и в ссылку, помещали в психиатрические больницы.

До сих пор украинские ученые не могут точно подсчитать точное количество жертв коммунистического режима. Наибольшее их количество пришлось на период "большого террора" конца 30-х годов.

По разным подсчетам тогда были расстреляны или замучены до смерти в подвалах НКВД по меньшей мере 150 тысяч жителей Украины.

В 1937 году в СССР появился приказ, который устанавливал лимиты на наказание для "антисоветских элементов" Приговоры по I-й категории означали "расстрел", по II-й категории - заключение в лагерях. Если первичный лимит для УССР по І категории составлял 26150 человек, то в январе 1938 года он был увеличен до 83122 человек.

С конца 20-х и до начала 50-х годов из Украины выселили почти три миллиона так называемых раскулаченных крестьян и членов их семей.

По разным данным, в период советской власти в рамках политических репрессий было арестовано более одного миллиона человек, из которых более 50% - это этнические украинцы.

По мнению некоторых исследователей, если учесть Голодоморы, депортацию крымских татар, то количество жертв политических репрессий в Украине, начиная с 1918 года, может достичь 10 миллионов.

Крупнейшим в Украине местом место массового захоронения жертв "большого террора" 1938-41 годов является Быковнянский лес. По разным оценкам, здесь нашли свой покой от 15 до 100 тысяч человек. Они были либо расстреляны, либо замучены до смерти.

Первые останки жертв коммунистического режима здесь начали находить в 1941 году, когда немцы вошли в Киев. После того как советская власть вернулась, похороненных в Быковнянском лесу объявили жертвами фашизма. Однако, комиссия 1989 года четко подтвердила, что это жертвы сталинских репрессий.

На данный момент установлены личности более 15 тысяч человек из Быковнянского захоронения.

Сейчас в Быковнянском лесу расположен мемориальный комплекс, возле которого ежегодно проводятся траурные мероприятия по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

Дополнительно

По подсчетам некоторых историков, украинские правозащитники-диссиденты провели 550 лет в советских лагерях, колониях, тюрьмах и на принудительном лечении в психиатрических больницах.

По официальным данным, в рф сейчас сидят за решеткой около 200 украинских политзаключенных.