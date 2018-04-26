Сьогоднішня ніч у Києві стала найтеплішою з 1881 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Ніч на четвер у столиці виявилась аномально теплою і побила температурний рекорд, зареєстрований у 1956 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що стовпчик термометру не опустився нижче 16 градусів тепла, що на 2,3 градуси вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване у 1956 році.
“Така температура перевищила кліматичну норму для цього дня на 9,3 градуси і відповідає мінімальній температурі 17 липня”, — повідомили в обсерваторії.
Як повідомляв УНН, цього квітня вже було зафіксовано кілька температурних рекордів.