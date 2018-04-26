Сегодняшняя ночь в Киеве стала самой теплой с 1881 года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Ночь на четверг в столице оказалась аномально теплой и побила температурный рекорд, зарегистрированный в 1956 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 26 апреля в Киеве наблюдалась теплая ночь с 1881 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что столбик термометра не опустился ниже 16 градусов тепла, что на 2,3 градуса выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1956 году.
"Такая температура превысила климатическую норму для этого дня на 9,3 градуса и соответствует минимальной температуре 17 июля", - сообщили в обсерватории.
Как сообщал УНН, в этом апреля уже было зафиксировано несколько температурных рекордов.