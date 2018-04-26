Сегодняшняя ночь в Киеве стала самой теплой с 1881 года

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 26 апреля в Киеве наблюдалась теплая ночь с 1881 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что столбик термометра не опустился ниже 16 градусов тепла, что на 2,3 градуса выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1956 году.

"Такая температура превысила климатическую норму для этого дня на 9,3 градуса и соответствует минимальной температуре 17 июля", - сообщили в обсерватории.

Как сообщал УНН, в этом апреля уже было зафиксировано несколько температурных рекордов.