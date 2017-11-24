Сьогоднішня декларація саміту СхП стала компромісом - Туск

"Сьогодні ми прийняли спільну декларацію, яка, як завжди, є певним компромісом. Я би хотів, щоб ті слова, які ми задекларували, були більш амбіційними. Але я також вважаю, що все це є демонстрацією нашої єдності", - наголосив він.

Д.Туск зазначив, що питання єдності виражене в одному з параграфів сьогоднішньої декларації саміту Східного партнерства.

За його словами, Європа завжди готова робити все можливе, щоб допомагати партнерам зі Східної Європи.

"Це також суверенне право наших партнерів обрати той рівень амбіцій та ті цілі, завдяки яким вони будуватимуть майбутнє", - сказав він.

Нагадаємо, ЄС опублікував декларацію саміту Східного партнерства з пунктом про європрагнення.