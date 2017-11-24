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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77149 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66728 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73916 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81424 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117912 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143978 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Сегодняшняя декларация саммита ВП стала компромиссом - Туск

Сегодняшняя декларация саммита ВП стала компромиссом - Туск

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Итоговая декларация сегодняшнего саммита Восточного партнерства является определенным компромиссом. Об этом заявил на брифинге президент Европейского Совета Дональд Туск в Брюсселе, передает УНН.

"Сегодня мы приняли совместную декларацию, которая, как всегда, является определенным компромиссом. Я бы хотел, чтобы те слова, которые мы задекларировали, были более амбициозными. Но я также считаю, что все это является демонстрацией нашего единства", - подчеркнул он.

Д.Туск отметил, что вопрос единства выражен в одном из параграфов сегодняшней декларации саммита Восточного партнерства.

По его словам, Европа всегда готова делать все возможное, чтобы помогать партнерам из Восточной Европы.

"Это также суверенное право наших партнеров выбрать тот уровень амбиций и те цели, благодаря которым они будут строить будущее", - сказал он.

Напомним, ЕС опубликовал декларацию саммита Восточного партнерства с пунктом о евроустремлениях.

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