Сегодняшняя декларация саммита ВП стала компромиссом - Туск

"Сегодня мы приняли совместную декларацию, которая, как всегда, является определенным компромиссом. Я бы хотел, чтобы те слова, которые мы задекларировали, были более амбициозными. Но я также считаю, что все это является демонстрацией нашего единства", - подчеркнул он.

Д.Туск отметил, что вопрос единства выражен в одном из параграфов сегодняшней декларации саммита Восточного партнерства.

По его словам, Европа всегда готова делать все возможное, чтобы помогать партнерам из Восточной Европы.

"Это также суверенное право наших партнеров выбрать тот уровень амбиций и те цели, благодаря которым они будут строить будущее", - сказал он.

Напомним, ЕС опубликовал декларацию саммита Восточного партнерства с пунктом о евроустремлениях.