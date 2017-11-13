Сьогодні з'їзд суддів України обере за своєю квотою суддю до КСУ

На цю посаду претендують шість кандидадатів. Це судді Віктор Городовенко, Василь Гуменюк, Валентин Крижановський, Сергій Чумак, Андрій Леонтович і Роман Савуляк.

Нагадаємо, Рада суддів поки рекомендувала шістьох кандидатів на посаду судді КСУ.

Як повідомляв УНН, вибори голови КСУ на спеціальному пленарному засіданні суду 2 листопада не відбулися.