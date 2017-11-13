Сьогодні з'їзд суддів України обере за своєю квотою суддю до КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні 14-ий позачерговий з'їзд суддів України обере за своєю квотою суддю до Конституційного суду України, передає кореспондент УНН.
На цю посаду претендують шість кандидадатів. Це судді Віктор Городовенко, Василь Гуменюк, Валентин Крижановський, Сергій Чумак, Андрій Леонтович і Роман Савуляк.
Нагадаємо, Рада суддів поки рекомендувала шістьох кандидатів на посаду судді КСУ.
Як повідомляв УНН, вибори голови КСУ на спеціальному пленарному засіданні суду 2 листопада не відбулися.