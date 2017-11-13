Сегодня съезд судей Украины выберет по своей квоте судью в КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня 14-ый внеочередной съезд судей Украины выберет по своей квоте судью в Конституционный суд Украины, передает корреспондент УНН.
На эту должность претендуют шесть кандидадатив. Это судьи Виктор Городовенко, Василий Гуменюк, Валентин Крыжановский, Сергей Чумак, Андрей Леонтович и Роман Савуляк.
Напомним, Совет судей пока рекомендовала шестерых кандидатов на должность судьи КСУ.
Как сообщал УНН, выборы председателя КСУ на специальном пленарном заседании суда 2 ноября не состоялись.