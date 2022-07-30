Сьогодні зранку окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, Красногорівці та Сіверську в Донецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, Красногорівці та Сіверську в Донецькій області. Про це інформує УНН.
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Сьогодні зранку ворог завдав авіаудару по селу Красногорівка в Очеретинській громаді — на щастя, обійшлося без постраждалих.
У Мар'їнській громаді тривають артобстріли міста Красногорівка — у двох будинках зайнялася пожежа.
Під ранок росіяни вдарили по Слов'янську — пошкоджено будівлю автовокзалу та сусідні нежитлові приміщення.
У Сіверську прямим ударом пошкоджено Центр надання соціальних послуг — без постраждалих.
Нагадаємо
За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини, ще 15 людей отримали поранення.