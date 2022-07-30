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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28101 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 72931 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115794 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 167432 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 165381 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 167369 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 145737 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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1 квітня, 07:46 • 107880 перегляди

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Сьогодні зранку окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, Красногорівці та Сіверську в Донецькій області

Сьогодні зранку окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, Красногорівці та Сіверську в Донецькій області

Київ • УНН

 • 307150 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, Красногорівці та Сіверську в Донецькій області. Про це інформує УНН.

Деталі

Сьогодні зранку ворог завдав авіаудару по селу Красногорівка в Очеретинській громаді — на щастя, обійшлося без постраждалих.

У Мар'їнській громаді тривають артобстріли міста Красногорівка — у двох будинках зайнялася пожежа.

Під ранок росіяни вдарили по Слов'янську — пошкоджено будівлю автовокзалу та сусідні нежитлові приміщення.

У Сіверську прямим ударом пошкоджено Центр надання соціальних послуг — без постраждалих.

Нагадаємо

За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини, ще 15 людей отримали поранення.

Українські Національні Новини

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