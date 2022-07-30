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09:00 • 15026 просмотра

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14 марта, 19:57 • 106332 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 120464 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 14:57 • 139922 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139147 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106994 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111483 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня утром оккупанты нанесли авиаудар по Славянску, Красногоровке и Северскому в Донецкой области

Сегодня утром оккупанты нанесли авиаудар по Славянску, Красногоровке и Северскому в Донецкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что оккупанты нанесли авиаудар по Славянску, Красногоровке и Северскому в Донецкой области. Об этом информирует УНН.

Детали

Сегодня утром враг нанес авиаудару по селу Красногоровка в Очеретинской общине — к счастью, обошлось без пострадавших.

В Марьинском обществе продолжаются артобстрелы города Красногоровка — в двух домах загорелся пожар.

Под утро россияне ударили по Славянску — повреждено здание автовокзала и соседние нежилые помещения.

В Северском прямым ударом поврежден Центр предоставления социальных услуг — без пострадавших.

Напомним

За 29 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса, еще 15 человек получили ранения.

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