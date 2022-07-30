Сегодня утром оккупанты нанесли авиаудар по Славянску, Красногоровке и Северскому в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что оккупанты нанесли авиаудар по Славянску, Красногоровке и Северскому в Донецкой области. Об этом информирует УНН.
Детали
Сегодня утром враг нанес авиаудару по селу Красногоровка в Очеретинской общине — к счастью, обошлось без пострадавших.
В Марьинском обществе продолжаются артобстрелы города Красногоровка — в двух домах загорелся пожар.
Под утро россияне ударили по Славянску — повреждено здание автовокзала и соседние нежилые помещения.
В Северском прямым ударом поврежден Центр предоставления социальных услуг — без пострадавших.
Напомним
За 29 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса, еще 15 человек получили ранения.