Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 280 автівок

“Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 70/75; „Мар’їнка“ — 200/80; „Новотроїцьке“ — 0/50; „Гнутове“ — 20/40”, — йдеться у повідомленні.

Наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Загалом, за даними ДПСУ, минулу добу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні АТО, спостерігалось зменшення пасажиро-транспортного потоку порівняно з попередньою добою.

Так, контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 11,4 тисяч осіб та 2,4 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 2610 осіб та 550 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 3965 осіб та 985 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 2200 осіб та 550 транспортних засобів; “Гнутове” — 970 осіб та 265 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 1675 осіб.