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Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 280 автомобилей

Киев • УНН

 • 7575 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 200 транспортных средств, а на выезд 80 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:" Майорское "- 70/75; "Марьинка" - 200/80; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 20/40 ", - говорится в сообщении.

Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.

Всего, по данным ГПСУ, минувшие сутки во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне АТО, наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.

Так, контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 11,4 тыс. человек и 2,4 тыс транспортных средств: "Майорское" - 2610 человек и 550 транспортных средств; "Марьинка" - 3965 человек и 985 транспортных средств; "Новотроицкое" - 2200 человек и 550 транспортных средств; "Гнутово" - 970 человек и 265 транспортных средств; "Станица Луганская» - 1675 человек.

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