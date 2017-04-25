Сьогодні збірна України проведе третій поєдинок на домашньому ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В рамках четвертого ігрового дня чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІА, що проходить у Києві, пройдуть три поєдинки, інформує УНН.
Сьогоднішній суперник команди Олександра Савицього – національна команда Австрії, має в активі 1 перемогу над Угорщиною (3:1) і поразку у стартовій грі із Казахстаном (2:3). Команда України залишається єдиною збірною, яка не має залікових балів у своєму активі (2 поразки).
У 2015 році австрійці вилетіли із топ-дивізіону чемпіонату світу, посівши 15 місце. У минулому розіграші ЧС Австрія в Дивізіоні ІА зайняла 4-ту сходинку.
Наразі австрійська команда посідає 17 рядок в рейтингу Міжнародної федерації хокею, натомість Україна перебуває на 22-му щаблі.
Примітно, що в Австрії зареєстровано 8 799 хокеїстів (0,1 відсотки від загальної кількості населення).
Відзначимо, що Австрія та Україна розпочнуть протистояння на льоду київського "Палацу Спорту" о 20:30.
Додамо, що в інших матчах ігрового дня Казахстан зустрінеться із поляками, а угорці з Південною Кореєю.
Як повідомляв УНН, у другому матчу ЧС збірна України мінімально програла полякам.