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Сьогодні збірна України проведе третій поєдинок на домашньому ЧС з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. В рамках четвертого ігрового дня чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІА, що проходить у Києві, пройдуть три поєдинки, інформує УНН.

Сьогоднішній суперник команди Олександра Савицього – національна команда Австрії, має в активі 1 перемогу над Угорщиною (3:1) і поразку у стартовій грі із Казахстаном (2:3). Команда України залишається єдиною збірною, яка не має залікових балів у своєму активі (2 поразки).

У 2015 році австрійці вилетіли із топ-дивізіону чемпіонату світу, посівши 15 місце. У минулому розіграші ЧС Австрія в Дивізіоні ІА зайняла 4-ту сходинку.

Наразі австрійська команда посідає 17 рядок в рейтингу Міжнародної федерації хокею, натомість Україна перебуває на 22-му щаблі.

Примітно, що в Австрії зареєстровано 8 799 хокеїстів (0,1 відсотки від загальної кількості населення).

Відзначимо, що Австрія та Україна розпочнуть протистояння на льоду київського "Палацу Спорту" о 20:30.

Додамо, що в інших матчах ігрового дня Казахстан зустрінеться із поляками, а угорці з Південною Кореєю.

Як повідомляв УНН, у другому матчу ЧС збірна України мінімально програла полякам.

Українські Національні Новини

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