Сегодня сборная Украины проведет третий поединок на домашнем ЧМ по хоккею

Сегодняшний соперник команды Александра Савицкого - национальная команда Австрии, в активе 1 победу над Венгрией (3:1) и поражение в стартовой игре с Казахстаном (2:3). Команда Украины остается единственной сборной, которая не имеет зачетных баллов в своем активе (2 поражения).

В 2015 году австрийцы вылетели из топ-дивизиона чемпионата мира, заняв 15 место. В прошлом розыгрыше ЧМ Австрия в Дивизионе ИА заняла 4-е место.

Сейчас австрийская команда занимает 17 строчку в рейтинге Международной федерации хоккея, зато Украина находится на 22-м ступени.

Примечательно, что в Австрии зарегистрировано 8799 хоккеистов (0,1 процента от общего количества населения).

Отметим, что Австрия и Украина начнут противостояние на льду киевского "Дворца Спорта" в 20:30.

Добавим, что в других матчах игрового дня Казахстан встретится с поляками, а венгры с Южной Кореей.

Как сообщал УНН, во втором матча ЧМ сборная Украины минимально проиграла полякам.