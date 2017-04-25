Сегодня сборная Украины проведет третий поединок на домашнем ЧМ по хоккею

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33394 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100234 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151676 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114591 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115375 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111846 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103801 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106910 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103434 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152419 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Сегодня сборная Украины проведет третий поединок на домашнем ЧМ по хоккею

Сегодня сборная Украины проведет третий поединок на домашнем ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

 • 14750 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В рамках четвертого игрового дня чемпионата мира по хоккею в Дивизионе ИА, что проходит в Киеве, пройдут три поединка, информирует УНН.

Сегодняшний соперник команды Александра Савицкого - национальная команда Австрии, в активе 1 победу над Венгрией (3:1) и поражение в стартовой игре с Казахстаном (2:3). Команда Украины остается единственной сборной, которая не имеет зачетных баллов в своем активе (2 поражения).

В 2015 году австрийцы вылетели из топ-дивизиона чемпионата мира, заняв 15 место. В прошлом розыгрыше ЧМ Австрия в Дивизионе ИА заняла 4-е место.

Сейчас австрийская команда занимает 17 строчку в рейтинге Международной федерации хоккея, зато Украина находится на 22-м ступени.

Примечательно, что в Австрии зарегистрировано 8799 хоккеистов (0,1 процента от общего количества населения).

Отметим, что Австрия и Украина начнут противостояние на льду киевского "Дворца Спорта" в 20:30.

Добавим, что в других матчах игрового дня Казахстан встретится с поляками, а венгры с Южной Кореей.

Как сообщал УНН, во втором матча ЧМ сборная Украины минимально проиграла полякам.

Украинские Национальные Новости

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