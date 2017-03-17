Сьогодні запрацювали 20 мобільних сервісних центрів МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні розпочали роботу 20 мобільних сервісних центрів МВС. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Запуск мобільних сервісних центрів МВС відбувся сьогодні, 17 березня, за участю міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та керівника Головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія.
А.Аваков повідомив, що сьогодні перші 20 мобільних сервісних центрів МВС роз’їдуться країною з метою надання послуг у тих населених пунктах, де немає стаціонарних центрів.
“Це вперше, коли не громадяни мають їхати за отриманням державних послуг, а державний сервіс рухатиметься до громадян. Мобільні сервісні центри МВС мають сучасне обладнання”, — зазначає керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
Пересувні центри виїжджатимуть за графіком у віддалені населені пункти і надаватимуть громадянам найбільш поширені адміністративні послуги сервісних центрів МВС: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.
“Працюватимуть центри на запит від місцевих органів виконавчої влади. Подати заявку для роботи можна до Регіонального сервісного центру МВС в області, а громадяни з легкістю знайдуть інформацію про потрібні документи та графік роботи МСЦ МВС на сайті”, — зазначив В.Криклій. Він також повідомив, що у кожному мобільному сервісному центрі громадян обслуговуватимуть два адміністратори і експерт, який проводитиме експертизу автомобіля.
Як повідомляв УНН, з 9 лютого у територіальних сервісних центрах МВС можна отримати міжнародне посвідчення водія.