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Сегодня заработали 20 мобильных сервисных центров МВД

Сегодня заработали 20 мобильных сервисных центров МВД

Киев • УНН

 • 10978 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине начали работу 20 мобильных сервисных центров МВД. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

Запуск мобильных сервисных центров МВД состоялся сегодня, 17 марта, с участием министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и руководителя Главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия.

А.Аваков сообщил, что сегодня первые 20 мобильных сервисных центров МВД разъедутся по стране с целью предоставления услуг в тех населенных пунктах, где нет стационарных центров.

"Это первый раз, когда не граждане должны ехать за получением государственных услуг, а государственный сервис будет двигаться к гражданам. Мобильные сервисные центры МВД имеют современное оборудование ", - отмечает руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Передвижные центры будут выезжать по графику в отдаленные населенные пункты и предоставлять гражданам наиболее распространенные административные услуги сервисных центров МВД: регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

"Работать центры будут на запрос от местных органов исполнительной власти. Подать заявку для работы можно в Региональный сервисный центр МВД в области, а граждане с легкостью найдут информацию о нужных документах и ​​графике работы МСЦ МВД на сайте ", - отметил В.Криклий. Он также сообщил, что в каждом мобильном сервисном центре граждан будет обслуживать два администратора и эксперт, который будет проводить экспертизу автомобиля.

Как сообщал УНН, с 9 февраля в территориальных сервисных центрах МВД можно получить международное водительское удостоверение.

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