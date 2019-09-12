Сьогодні з "ЛНР" було отримано 54 засуджених громадянина України - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні з ОРДЛО було отримано 54 засуджених громадянина України, одну особу буде звільнено сьогодні ж. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Сьогодні на мосту біля міста Щастя всьоме відбулась передача засуджених громадян України, які перебували в пенітенціарних установах на момент окупації частини Луганської області”, — написала Людмила Денісова.
Вона зазначила, що під час передачі від представників “ЛНР” отримано 54 особи. Серед них наймолодшому — 26 роки, а найстаршому — 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та місті Києві.
За її словами, відразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено, у зв’язку із закінченням строку відбування покарання. Також, передано 10 кримінальних справ, за якими засуджені особи зможуть звернутися до судових органів в порядку апеляції або касації. Право цих громадян на вільний доступ до правосуддя буде відновлено.
Як повідомляв УНН, 7 вересня в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які утримувалися в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами.