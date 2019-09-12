Сегодня с "ЛНР" было получено 54 осужденных гражданина Украины - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня с ОРДЛО было получено 54 осужденных гражданина Украины, один человек будет уволен сегодня же. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня на мосту возле города Счастье в седьмой раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области”, — написала Людмила Денисова.
Она отметила, что во время передачи от представителей “ЛНР” получено 54 человека. Среди них самому младшему — 26 лет, а самому старшему — 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и городе Киеве.
По ее словам, сразу после прохождения всех необходимых процедур одного человека сегодня же будут уволены в связи с окончанием срока отбывания наказания. Также, передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено.
Как сообщал УНН, 7 сентября в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинский, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.