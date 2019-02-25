Сьогодні вшановують пам'ять святого Олексія

За народними прикметами, якщо на день Олексія Рибного відлига, то літом добре ловитиметься риба.

З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо на Олексія небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук.

Нагадаємо, 25 лютого в Україні без істотних опадів, лише на сході - місцями невеликі опади. Температура повітря вдень підніметься до 7 градусів тепла.