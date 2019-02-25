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Сьогодні вшановують пам'ять святого Олексія

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Щороку 25 лютого православні християни вшановують пам’ять святого Олексія, чудотворця. Цей день у народі називають днем Олексія Рибного, передає УНН.

За народними прикметами, якщо на день Олексія Рибного відлига, то літом добре ловитиметься риба.

З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо на Олексія небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук.

Нагадаємо, 25 лютого в Україні без істотних опадів, лише на сході - місцями невеликі опади. Температура повітря вдень підніметься до 7 градусів тепла.

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