Сьогодні вранці на пунктах пропуску в зоні АТО у чергах зібралося 600 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні вранці у чергах на чотирьох пунктах пропуску у зоні АТО перебувало 600 автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 80/120; „Мар’їнка“ — 150/150; „Новотроїцьке“ — 20/0; „Гнутове“ — 60/20”, — сказано у повідомленні.
Загалом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО прослідувало 32,5 тисячі осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів.
Через КПВВ “Майорське” — 7700 осіб та 925 транспортних засобів; “Мар’їнка” —8660 осіб та 1380 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6965 осіб та 1265 транспортних засобів; “Гнутове” — 4595 осіб та 960 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4610 осіб.
Як повідомляв УНН, нові модулі для оформлення пішоходів встановили на пункті пропуску “Майорське”.